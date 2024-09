Myanmar: Aumento vertiginoso dei prezzi dei beni di prima necessità in un contesto di crisi economica

01 Settembre 2024_ In Myanmar, i prezzi dei beni di prima necessità, come riso e olio, sono aumentati drasticamente a causa della crisi economica in...

01 Settembre 2024_ In Myanmar, i prezzi dei beni di prima necessità, come riso e olio, sono aumentati drasticamente a causa della crisi economica in corso. Negli ultimi tre anni, i costi per le famiglie sono triplicati, rendendo difficile per molti cittadini soddisfare le proprie esigenze quotidiane. Le testimonianze di residenti evidenziano come il potere d'acquisto sia diminuito drasticamente, costringendo le famiglie a ridurre le spese e a lottare per la sopravvivenza. Secondo un rapporto della Banca Mondiale, il 32% della popolazione vive attualmente in condizioni di povertà. La fonte di provenienza è news-eleven.com. La situazione è aggravata da un'inflazione elevata e da un tasso di disoccupazione crescente, che colpisce in particolare le famiglie a basso reddito.