Myanmar: Campagna per lo sviluppo delle biblioteche e la promozione della lettura

25 Giugno 2024_ Il Ministro dell'Informazione U Maung Maung Ohn, insieme al Capo Ministro della Regione di Mandalay U Myo Aung, ha partecipato a una cerimonia per lanciare la campagna 'Sviluppare le Biblioteche e Promuovere le Abitudini di Lettura' a PyinOoLwin. Durante l'evento, il Ministro ha sottolineato l'importanza delle risorse umane per lo sviluppo nazionale e ha elogiato gli sforzi del Primo Ministro per migliorare le opportunità di apprendimento. Sono stati consegnati 255 milioni di kyat per la costruzione di 17 nuove biblioteche e 12.000 libri per 600 biblioteche, oltre a sette piatti DTH e sette set-top box DVB T2 per le scuole. Il Capo Ministro della Regione ha espresso gratitudine e l'autore U Aung Thin ha donato libri all'ufficiale distrettuale dell'istruzione Daw Shwe Sin Ei. Lo riporta gnlm.com.mm. L'evento ha visto la partecipazione di 4.000 studenti e ha incluso programmi di intrattenimento e varie competizioni educative.