Myanmar: Celebrazione del 60° anniversario del programma ITEC con la partecipazione del Primo Ministro

24 Ottobre 2024_ Oggi, a Naypyidaw, si è tenuta una cerimonia per celebrare il 60° anniversario del programma di cooperazione tecnica ed economica dell'India (ITEC), alla quale ha partecipato il Primo Ministro Min Aung Hlaing. Durante l'evento, il Ministro degli Esteri indiano H.E. Mr. Abhay Thakur ha sottolineato l'importanza del programma per lo sviluppo delle capacità umane in Myanmar. Il Primo Ministro ha espresso gratitudine per il supporto dell'India, evidenziando il ruolo cruciale di tale cooperazione nel progresso economico del paese. La cerimonia ha incluso anche performance culturali e la condivisione di esperienze da parte di ex partecipanti al programma. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Il programma ITEC, avviato nel 1964, ha contribuito alla formazione di oltre 200.000 funzionari pubblici in vari settori, rafforzando i legami tra India e Myanmar.