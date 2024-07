Myanmar: Celebrazione del 77° Anniversario del Giorno dei Martiri a Kyaikto

16 Luglio 2024_ A Kyaikto, nello Stato Mon, si è tenuta una cerimonia per commemorare il 77° anniversario del Giorno dei Martiri. L'evento,...

16 Luglio 2024_ A Kyaikto, nello Stato Mon, si è tenuta una cerimonia per commemorare il 77° anniversario del Giorno dei Martiri. L'evento, organizzato dal Dipartimento di Informazione e Relazioni Pubbliche in collaborazione con il Dipartimento dell'Istruzione di Base, ha incluso discorsi, competizioni di abilità e una mostra di poster educativi. La cerimonia si è svolta presso la scuola di base n. 4 del quartiere meridionale, con la partecipazione di studenti e insegnanti. Durante l'evento, sono stati distribuiti premi e sono stati esposti poster informativi. Lo riporta moi.gov.mm. La celebrazione ha sottolineato l'importanza di utilizzare il tempo libero in modo produttivo e di approfondire la conoscenza della storia nazionale.