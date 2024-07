Myanmar: Celebrazione del Dhammacakka Day a Moenyin

20 Luglio 2024_ A Moenyin, nella regione di Kachin, si è tenuta una cerimonia per celebrare il Dhammacakka Day presso la sala riunioni dell'Ufficio...

