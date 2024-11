Myanmar: Celebrazione del Diwali a Yangon con la partecipazione del governo

03 Novembre 2024_ La comunità indù di Myanmar ha celebrato il Diwali, noto anche come Festival delle Luci, a Yangon, con la partecipazione del Primo Ministro Min Aung Hlaing e di altri membri del governo. L'evento si è svolto presso il National Theatre di Dagon, dove sono stati eseguiti rituali tradizionali come l'accensione delle lampade e il lancio di fuochi d'artificio. Durante la celebrazione, il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza del Diwali come simbolo di speranza e unità tra le diverse comunità del paese. La celebrazione ha visto la partecipazione di dignitari, membri della comunità indù e rappresentanti di altre fedi, evidenziando la diversità culturale di Myanmar, come riportato da mdn.gov.mm. Il Diwali è una festività significativa per gli indù, rappresentando la vittoria della luce sull'oscurità e del bene sul male.