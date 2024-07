Myanmar: Celebrazione della Giornata della Donna con piantumazione di alberi

2 Luglio 2024_ In occasione della Giornata della Donna in Myanmar, il Comitato Nazionale per gli Affari delle Donne ha organizzato una cerimonia di...

2 Luglio 2024_ In occasione della Giornata della Donna in Myanmar, il Comitato Nazionale per gli Affari delle Donne ha organizzato una cerimonia di piantumazione di alberi nella Buffer Zone del Dakkhinathiri Township a Nay Pyi Taw. L'evento ha visto la partecipazione del Ministro dell'Unione per il Benessere Sociale, il Soccorso e il Reinsediamento, Dr. Soe Win, e di altri membri del comitato e organizzazioni correlate. Durante la cerimonia, sono stati piantati 150 alberi tra cui Gangaw, Starflower, Mogano, Badauk e Flamboyant. Il Ministro e i Vice Ministri hanno incoraggiato i partecipanti durante l'attività. Lo riporta myanmaritv.com. La celebrazione ha sottolineato l'importanza della sostenibilità ambientale e del ruolo delle donne nella società.