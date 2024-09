Myanmar: Celebrazione della Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri 2024

09 Settembre 2024_ Il Ministro della Cooperazione Sociale, Salvataggio e Rinsediamento del Myanmar, Dr. Soe Win, ha partecipato questa mattina a un incontro di apertura presso il Collegio di Sviluppo delle Capacità dei Giovani delle Nazionalità (Yangon) in occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri 2024. L'evento, che si terrà il 13 ottobre 2024, avrà come tema "Empowering the next generation for a resilient future" e mira a coinvolgere i giovani nelle strategie di riduzione del rischio di disastri. Il Ministro ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva dei giovani nelle iniziative di gestione del rischio. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. L'incontro ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e funzionari, evidenziando l'impegno del governo birmano nel formare una nuova generazione consapevole e preparata ad affrontare le sfide legate ai disastri naturali.