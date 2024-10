Myanmar: Celebrazione della Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri

14 Ottobre 2024_ Questa mattina, a Naypyidaw, si è tenuta una cerimonia per la Giornata Internazionale per la Riduzione del Rischio di Disastri, organizzata dal Comitato Nazionale per la Gestione dei Rischi Naturali. Durante l'evento, il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa, Soe Win, ha sottolineato l'importanza di potenziare le capacità delle nuove generazioni per affrontare le sfide legate ai disastri naturali. Il tema di quest'anno, "Empowering the next generation for a resilient future", evidenzia la necessità di preparare i giovani a gestire i rischi futuri. La cerimonia ha visto la partecipazione di funzionari governativi, membri della comunità e rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali, come riportato da mdn.gov.mm. L'evento si inserisce in un contesto globale di crescente preoccupazione per i cambiamenti climatici e l'aumento della vulnerabilità ai disastri naturali.