Myanmar: Celebrazione della Settimana della Salute Scolastica 2024-2025

16 Agosto 2024_ Oggi, a Naypyidaw, si è svolta una cerimonia per commemorare la Settimana della Salute Scolastica 2024-2025, organizzata dal Ministero della Salute e dell'Istruzione. Il Ministro dell'Istruzione, il Dottor Nyunt Phay, ha sottolineato l'importanza di promuovere stili di vita sani tra gli studenti per migliorare la loro salute e benessere. Durante l'evento, sono stati presentati programmi e attività per rafforzare la salute nelle scuole, con l'obiettivo di garantire che gli studenti possano svilupparsi in modo sano e produttivo. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. La Settimana della Salute Scolastica è un'iniziativa annuale che coinvolge diverse agenzie governative e mira a sensibilizzare sull'importanza della salute tra i giovani in Myanmar.