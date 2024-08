Myanmar: Celebrazione della Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno e della Settimana della Promozione della Nutrizione

16 Agosto 2024_ Il Ministero della Salute del Myanmar ha organizzato un evento commemorativo per la Settimana Mondiale dell'Allattamento al Seno 2024 e la Settimana della Promozione della Nutrizione a Nay Pyi Taw. Durante l'evento, il Ministro della Salute, Dr. Thet Khaing Win, ha sottolineato l'importanza del tema di quest'anno, "Colmare il divario; supporto all'allattamento per tutti", invitando a un impegno collettivo per migliorare la salute e la nutrizione di donne e bambini. Sono stati presentati premi agli studenti vincitori di concorsi di scrittura a livello di scuola media e superiore, e sono state allestite mini bancarelle per la somministrazione di vitamine ai bambini e alle madri in attesa. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. L'evento riflette l'impegno del governo birmano nel promuovere la salute materno-infantile e la nutrizione nel paese.