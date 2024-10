Myanmar: Celebrazioni per il giorno di Abhidhamma in Shan State

18 Ottobre 2024_ Il 17 ottobre 2024, in occasione del giorno di Abhidhamma, si sono svolte celebrazioni nei vari distretti dello Shan State, con la...

18 Ottobre 2024_ Il 17 ottobre 2024, in occasione del giorno di Abhidhamma, si sono svolte celebrazioni nei vari distretti dello Shan State, con la partecipazione di devoti e donatori. Questa giornata è dedicata alla commemorazione del Buddha e alla pratica della generosità, con offerte di fiori, candele e incenso. I luoghi di culto, come pagode e monasteri, sono stati affollati da fedeli che hanno partecipato a rituali di offerta e preghiera. Le celebrazioni hanno incluso anche eventi comunitari e donazioni, evidenziando l'importanza della spiritualità nella vita quotidiana della popolazione. La notizia è riportata da moi.gov.mm. Le celebrazioni del giorno di Abhidhamma sono una tradizione significativa in Myanmar, che riflette la profonda devozione religiosa della sua gente.