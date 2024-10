Myanmar: Cerimonia di cooperazione per la conservazione della biodiversità con la Cina

29 Ottobre 2024_ Ieri si è tenuta la Cerimonia di Cooperazione Decennale per la Conservazione della Biodiversità e lo Sviluppo Sostenibile tra Cina e Myanmar presso il Grand Amara Hotel di Nay Pyi Taw. Durante l'evento, il Vice Ministro per le Risorse Naturali e la Conservazione Ambientale, U Min Thu, ha sottolineato i risultati positivi ottenuti nella conservazione della biodiversità e gli sforzi continui per garantire la sostenibilità delle risorse. Sono stati presentati i risultati costruttivi della cooperazione decennale e i progressi nelle procedure di lavoro da parte del direttore generale del Dipartimento Forestale e funzionari dell'Accademia Cinese delle Scienze. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'ambasciata cinese, professori e studenti dell'Accademia Cinese delle Scienze e alti funzionari del ministero. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. La cooperazione tra Cina e Myanmar si concentra sulla protezione dell'ambiente e sulla ricerca scientifica, elementi cruciali per il futuro sostenibile della regione.