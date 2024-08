Myanmar: Cerimonia per il 30° anniversario del Premio Pakokku U Ohn Pe

25 Agosto 2024_ Si è svolta oggi a Yangon la cerimonia per il 30° anniversario del Premio Pakokku U Ohn Pe, un riconoscimento per la letteratura...

25 Agosto 2024_ Si è svolta oggi a Yangon la cerimonia per il 30° anniversario del Premio Pakokku U Ohn Pe, un riconoscimento per la letteratura birmana. Durante l'evento, sono stati donati 100 milioni di kyat al fondo del premio e 3000 libri di scienze popolari a biblioteche in tutto il paese. Il Ministro della Comunicazione ha sottolineato l'importanza del premio per lo sviluppo della letteratura birmana e ha elogiato gli sforzi degli scrittori locali. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo letterario e culturale, come riportato da mdn.gov.mm. Il Premio Pakokku U Ohn Pe è stato istituito nel 1994 per onorare il contributo alla letteratura birmana e promuovere la lettura tra la popolazione.