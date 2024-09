Myanmar: Cerimonie di donazione per le vittime delle inondazioni in Mon e Mandalay

22 Settembre 2024_ Due cerimonie di donazione si sono svolte ieri in Myanmar per sostenere le persone colpite dalle inondazioni in vari stati e...

22 Settembre 2024_ Due cerimonie di donazione si sono svolte ieri in Myanmar per sostenere le persone colpite dalle inondazioni in vari stati e regioni. La prima cerimonia si è tenuta nella Hall dello Stato Mon a Mawlamyine, dove il Ministro Capo U Aung Kyi Thein ha accolto donazioni per un totale di K285,980,000. La seconda cerimonia si è svolta presso il municipio di Mandalay, con il Ministro Capo U Myo Aung che ha ricevuto donazioni per K719,100,000. Entrambi gli eventi hanno visto la partecipazione di funzionari regionali, donatori e membri della società civile, che hanno ricevuto certificati di apprezzamento per il loro supporto. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Le inondazioni hanno causato gravi danni in diverse aree del Myanmar, richiedendo un intervento urgente per aiutare le famiglie colpite.