Myanmar: Collaborazione con esperti stranieri per la produzione di droghe illegali

27 Giugno 2024_ Alcuni gruppi armati etnici in Myanmar stanno collaborando con esperti chimici stranieri per produrre droghe illegali nei loro territori controllati. Lo ha dichiarato il Vice Generale Yarpyae, Ministro dell'Interno e Presidente del Comitato Centrale per la Prevenzione delle Droghe e delle Sostanze Psicotrope. Nel 2023, la coltivazione di oppio in Myanmar è aumentata leggermente, portando le autorità a intensificare le operazioni di distruzione delle piantagioni e a promuovere colture alternative. Inoltre, il paese sta affrontando una crescente produzione e traffico di droghe sintetiche, con l'introduzione di misure per controllare l'importazione illegale di sostanze chimiche. Lo riporta news-eleven.com. Le autorità stanno collaborando con paesi vicini e utilizzando sistemi di notifica pre-esportazione per prevenire l'ingresso illegale di queste sostanze.