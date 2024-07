Myanmar: Collaborazione tra governo e banche per stabilità finanziaria

11 Luglio 2024_ Il Segretario del Consiglio di Amministrazione dello Stato, il Vice Generale Aung Lin Dwe, ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra governo, banca centrale e banche private per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema finanziario del Myanmar. Durante un incontro a Naypyidaw con i leader delle banche statali e private, è stato ribadito che le banche devono proteggere gli interessi dei depositanti e rispettare le normative internazionali. Il governo e la banca centrale continueranno a supportare le banche, che a loro volta devono evitare pratiche dannose come la speculazione. L'incontro ha visto la partecipazione di alti funzionari governativi e bancari, come riportato da news-eleven.com. L'obiettivo è creare un sistema finanziario robusto e promuovere la crescita economica del paese.