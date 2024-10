Myanmar: Collaborazione tra governo e UNFPA per assistenza umanitaria

23 Ottobre 2024_ Il Vice Ministro degli Affari Esteri U Lwin Oo ha incontrato a Nay Pyi Taw Ms Shoko Yasuda (Arakaki), Direttrice della Divisione Risposta Umanitaria del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA). Durante l'incontro, sono state discusse le collaborazioni in corso tra il governo birmano e l'UNFPA, nonché progetti futuri. Inoltre, il Vice Ministro per il Benessere Sociale, il Soccorso e il Ripristino U Soe Kyi ha avuto un incontro simile con Yasuda, focalizzandosi su un piano di lavoro per assistere le famiglie vulnerabili nelle regioni colpite da inondazioni. Entrambi i lati hanno scambiato opinioni su aiuti umanitari e cooperazione futura, come riportato da gnlm.com.mm. L'UNFPA è un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di salute riproduttiva e diritti umani, con un particolare focus sulle donne e i giovani.