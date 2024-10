Myanmar: Collaborazione tra Myanmar e India per progetti di sviluppo tecnologico

25 Ottobre 2024_ Myanmar e India hanno firmato accordi per attuare progetti di sviluppo rapido, inclusa l'implementazione di un laboratorio di scienze digitali. La cerimonia si è svolta a Naypyidaw in occasione del 60° anniversario del programma di cooperazione tecnica ed economica indiano. Tra i progetti previsti ci sono iniziative per migliorare l'istruzione e l'energia sostenibile nelle aree rurali del Myanmar. Il governo indiano ha sottolineato l'importanza di questa cooperazione per il progresso economico e sociale di entrambi i paesi. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Myanmar, situato nel sud-est asiatico, confina con l'India e ha una lunga storia di relazioni bilaterali con il paese indiano, risalente alla sua indipendenza nel 1948.