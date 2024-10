Myanmar: Conservazione dei laghi antichi con l'aiuto di esperti italiani

27 Ottobre 2024_ Il Ministero delle Cooperative e dello Sviluppo Rurale del Myanmar ha avviato un progetto di dragaggio e manutenzione di otto laghi antichi nella zona culturale di Bagan, patrimonio dell'umanità. Attualmente, quattro laghi sono in fase di restauro, con l'obiettivo di completare i lavori entro ottobre di quest'anno. Le operazioni di conservazione seguono le linee guida suggerite dal Dr. Massimo Sarti, esperto italiano in gestione delle acque antiche, per garantire la preservazione del patrimonio culturale e ambientale. Questo progetto sottolinea l'importanza della collaborazione internazionale nella salvaguardia del patrimonio storico del Myanmar, come riportato da gnlm.com.mm. La conservazione dei laghi antichi, utilizzati dai re e dalla popolazione locale oltre 900 anni fa, rappresenta un passo significativo per mantenere viva la storia e la cultura di Bagan.