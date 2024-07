Myanmar: Corso di base per panetteria e snack per aumentare il reddito delle donne

15 Luglio 2024_ Il Capo della Regione di Magway, U Tint Lwin, ha inaugurato lunedì il corso di base per panetteria e snack nell'ambito del progetto...

15 Luglio 2024_ Il Capo della Regione di Magway, U Tint Lwin, ha inaugurato lunedì il corso di base per panetteria e snack nell'ambito del progetto di produzione alimentare a valore aggiunto per aumentare il reddito delle donne. Durante la cerimonia di apertura, organizzata dal Ministero dello Sviluppo Rurale e delle Cooperative, il Capo Ministro ha annunciato che 16 progetti saranno realizzati nell'anno finanziario 2024-2025, utilizzando materie prime locali e rispondendo alle esigenze delle popolazioni rurali. Il corso, della durata di una settimana, è stato spiegato in dettaglio e prevede la partecipazione di 15 tirocinanti. U Tint Lwin ha anche ispezionato i materiali didattici utilizzati nel corso. Lo riporta myanmaritv.com. L'iniziativa mira a migliorare le competenze delle donne e a incrementare il loro contributo economico alle famiglie.