Myanmar: Cresce la tensione con i gruppi armati del nord e l'intervento cinese

08 Agosto 2024_ La situazione in Myanmar si aggrava con i gruppi armati del nord, tra cui il MNDAA, che intensificano gli attacchi contro le città di Lashio, Kyaukme e Mongkoe, minacciando la stabilità del paese. In concomitanza, il rappresentante speciale della Cina, Tin Shih-Ching, è arrivato in Myanmar per discutere la crisi, mentre il governo birmano sembra perdere il controllo della situazione. Le tensioni sono ulteriormente amplificate dalla preparazione di un incontro a Kumin, organizzato dalla Cina, per affrontare le crescenti violenze. La fonte di queste informazioni è news-eleven.com. La situazione attuale potrebbe portare a un conflitto più ampio, con ripercussioni non solo per il Myanmar, ma anche per i paesi vicini come India e Thailandia.