Myanmar: Deceduto il leader del movimento di resistenza Shan

11 Luglio 2024_ È morto a 33 anni il leader del movimento di resistenza Shan, noto come Sao Khun Hseng. Il decesso è avvenuto a seguito di una lunga malattia. Sao Khun Hseng era una figura di spicco nella lotta per l'autonomia della regione Shan, situata nel nord-est del Myanmar. La sua morte rappresenta una significativa perdita per il movimento di resistenza locale. Lo riporta il sito shannews.org. Sao Khun Hseng era attivo nel movimento dal 1983 e aveva ricoperto ruoli di leadership in diverse organizzazioni di resistenza.