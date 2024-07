Myanmar: Denuncia di violazioni dei diritti umani contro i Rohingya

2 Luglio 2024_ La Burmese Rohingya Organization UK ha denunciato gravi violazioni dei diritti umani contro la comunità Rohingya in Myanmar. L'organizzazione ha evidenziato che le violazioni continuano nonostante le promesse di riforme da parte del governo. Le accuse includono detenzioni arbitrarie, torture e altre forme di maltrattamento. La situazione è stata descritta come critica, con un appello alla comunità internazionale per un intervento urgente. Lo riporta shannews.org. La denuncia sottolinea la necessità di azioni concrete per proteggere i diritti dei Rohingya e garantire giustizia per le vittime.