Myanmar: Discussione sui benefici delle prossime elezioni e situazione attuale

22 Luglio 2024_ Una tavola rotonda sui benefici delle prossime elezioni in Myanmar, la situazione politica attuale e le condizioni economiche si è tenuta il 21 luglio a Yangon. L'evento, intitolato 'Instabilità interna attuale dovuta a situazioni politiche, economiche e sociali, e benefici delle elezioni', si è svolto presso l'Orchid Hotel nel Botahtaung Township. Il moderatore U Win Maw (Shwe Thanzin) ha guidato la discussione, che ha visto la partecipazione di figure politiche ed economiche come U Kyaw Thu Aung, U Than Soe, U Thein Tun Oo e l'ex leader studentesco U Nyo Tun. I partecipanti hanno discusso i meriti delle prossime elezioni, gli sviluppi economici recenti, la situazione della sicurezza e la necessità di cooperazione pubblica. Lo riporta gnlm.com.mm. La discussione ha anche toccato il ruolo dell'impegno pubblico nelle elezioni e i vantaggi del sistema di rappresentanza proporzionale.