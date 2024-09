Myanmar: Emergenza umanitaria a causa di inondazioni e tempeste

07 Settembre 2024_ Circa 562.000 persone in Myanmar stanno affrontando gravi inondazioni e tempeste, secondo quanto riportato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) il 5 settembre. L'IOM ha richiesto 13,3 milioni di dollari per assistenza umanitaria, evidenziando la necessità urgente di aiuti per le popolazioni vulnerabili. Le recenti piogge torrenziali hanno causato la distruzione di abitazioni e infrastrutture essenziali, aggravando una crisi già esistente. La situazione è particolarmente critica nelle aree colpite, dove le famiglie sono state costrette a evacuare. La fonte di queste informazioni è news-eleven.com. Il Myanmar sta affrontando una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi anni, aggravata da conflitti interni e instabilità politica.