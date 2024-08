Myanmar: Esercito di liberazione popolare intensifica le operazioni nel sud del paese

28 Agosto 2024_ L'Esercito di Liberazione Popolare (PLA) ha avviato una serie di operazioni militari nel sud del Myanmar, in particolare nella regione di Shan. Queste operazioni mirano a contrastare le forze ribelli e a mantenere il controllo su aree strategiche. Le autorità locali hanno segnalato un aumento delle tensioni e dei conflitti armati, con conseguenti sfide per la sicurezza della popolazione civile. La situazione rimane critica, con la comunità internazionale che osserva da vicino gli sviluppi. La notizia è stata riportata da shannews.org. Il PLA è un gruppo armato che opera principalmente nella regione di Shan, noto per le sue attività contro il governo birmano e per la difesa dei diritti delle minoranze etniche.