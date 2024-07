Myanmar: Evacuazione di oltre 100 case a Hinthada per rischio inondazioni

15 Luglio 2024_ Nel distretto di Hinthada, nella regione di Ayeyarwady, sono iniziate le operazioni di evacuazione di oltre 100 abitazioni a rischio inondazione. Le autorità locali hanno avvisato i residenti in anticipo e hanno iniziato a deviare l'acqua utilizzando la tecnologia Syphon. Il capo dei vigili del fuoco del distretto, U Zaw Min Oo, ha dichiarato che stanno collaborando con le autorità locali per trasferire le famiglie in aree sicure designate dal governo. Attualmente, il livello del fiume Ayeyarwady ha superato di 1,5 piedi il livello di guardia a Hinthada e potrebbe continuare a salire. Lo riporta news-eleven.com. Le operazioni di evacuazione e protezione delle dighe sono in corso per prevenire ulteriori danni.