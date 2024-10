Myanmar: Famiglia salva villaggio inondato grazie a un giovane eroe

05 Ottobre 2024_ Una famiglia di pescatori ha salvato il loro villaggio inondato nel Myanmar grazie all'eroismo di un ragazzo di 12 anni. Durante le forti piogge, il fiume Sittang ha straripato, minacciando le abitazioni e costringendo gli abitanti a cercare rifugio. Il giovane, insieme al padre, ha utilizzato una barca per evacuare i residenti, portando in salvo anche animali domestici. La situazione è stata critica, ma grazie al loro intervento, molti sono stati messi in sicurezza. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Il villaggio, situato nella regione di Bago, è composto da circa 35 famiglie e ha subito gravi danni a causa delle inondazioni, richiedendo assistenza umanitaria.