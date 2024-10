Myanmar: Firmati cinque Memorandum d'Intesa con l'India per progetti di impatto rapido

14 Ottobre 2024_ Il 14 ottobre 2024, il governo del Myanmar ha firmato cinque Memorandum d'Intesa con l'India per progetti di impatto rapido presso il Ministero degli Investimenti e delle Relazioni Economiche Esterne a Nay Pyi Taw. Tra i progetti firmati ci sono iniziative per lo sviluppo agricolo, la formazione professionale e la gestione delle emergenze. Il governo indiano contribuirà con 250.000 dollari per garantire l'efficienza di un mulino di riso e migliorare le condizioni di vita delle comunità agricole. La fonte di questa notizia è gnlm.com.mm. I progetti mirano a sostenere lo sviluppo socioeconomico del Myanmar, con particolare attenzione alla formazione e alla gestione delle emergenze in caso di disastri naturali.