Myanmar: Firmato accordo di cooperazione tra forze di polizia con la Cina

10 Settembre 2024_ Myanmar e Cina hanno firmato un accordo per la creazione di un centro di cooperazione tra le forze di polizia. L'intesa è stata siglata durante il Forum globale sulla cooperazione per la sicurezza pubblica 2024, tenutosi a Lianyungang, Cina, dal 8 al 10 settembre. La delegazione birmana, guidata dal Vice Ministro dell'Interno, ha discusso con i rappresentanti cinesi questioni di sicurezza e giustizia. Inoltre, è stato concordato un aiuto di 5 milioni di yuan in attrezzature per le forze di polizia birmane. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella collaborazione tra i due paesi in materia di sicurezza e giustizia.