Myanmar: Forniture scolastiche per i figli dei lavoratori della fabbrica di farmaci di Insein

17 Agosto 2024_ Questa mattina, presso il Museo della Fabbrica di Farmaci di Insein, si è tenuto un evento di distribuzione di materiali scolastici per i figli dei lavoratori della fabbrica. Il Ministro dell'Industria, Dr. Charlie Than, ha presieduto l'evento, durante il quale sono stati consegnati materiali scolastici del valore di oltre 101 milioni di kyat a 598 studenti. Il Ministro ha sottolineato l'importanza della produzione di farmaci di qualità e ha esortato i lavoratori a impegnarsi per garantire la sicurezza e l'efficacia dei prodotti. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. L'evento si inserisce in un contesto più ampio di supporto alle famiglie dei lavoratori e di promozione della qualità nella produzione farmaceutica in Myanmar.