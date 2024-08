Myanmar: Frutti della passione italiani coltivati a Taunggyi conquistano il mercato locale

26 Agosto 2024_ I frutti della passione italiani coltivati a Taunggyi, nello Stato di Shan, stanno riscuotendo un buon successo commerciale, con ordini provenienti da Yangon e Mandalay. Questi frutti, apprezzati per il loro sapore e utilizzati principalmente nei negozi di succhi freschi, sono considerati una varietà locale nonostante le loro origini italiane. Un commerciante di Taunggyi ha dichiarato che il mercato migliorerà ulteriormente con la fine della stagione monsonica, evidenziando l'importanza di questo prodotto per la salute grazie al suo alto contenuto di vitamina C. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. I frutti della passione rappresentano un esempio di come l'Italia possa influenzare positivamente l'agricoltura e la cultura alimentare in Myanmar.