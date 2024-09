Myanmar: ICRC lancia un appello per assistenza umanitaria in Myanmar

13 Settembre 2024_ L'ICRC (Comitato Internazionale della Croce Rossa) ha lanciato un appello urgente per aumentare l'assistenza umanitaria in...

13 Settembre 2024_ L'ICRC (Comitato Internazionale della Croce Rossa) ha lanciato un appello urgente per aumentare l'assistenza umanitaria in Myanmar, dove la situazione continua a deteriorarsi. L'organizzazione ha evidenziato la necessità di fornire supporto a milioni di persone colpite da conflitti e crisi alimentari. Il programma prevede l'invio di aiuti essenziali, tra cui cibo e assistenza sanitaria, per affrontare le crescenti esigenze della popolazione. La fonte di questa notizia è shannews.org. L'ICRC ha già avviato operazioni in diverse regioni del Myanmar, cercando di rispondere alle necessità urgenti dei gruppi vulnerabili, tra cui sfollati e famiglie in difficoltà.