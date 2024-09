Myanmar: Il Dipartimento dell'Agricoltura incoraggia la coltivazione di colture commerciali dopo le inondazioni

20 Settembre 2024_ Il Dipartimento dell'Agricoltura del Myanmar ha esortato gli agricoltori a coltivare colture commerciali nei campi danneggiati dalle inondazioni. Il direttore generale, Dr Ye Tint Tun, ha assicurato supporto per la reimpiantazione delle colture prima della fine della stagione. Dopo il passaggio del tifone Yagi, forti venti e piogge hanno devastato le terre agricole, spingendo le autorità a visitare le aree colpite. Il ministero sta anche fornendo semi e attrezzature per aiutare gli agricoltori a riprendersi. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Gli agricoltori possono contattare il Dipartimento dell'Agricoltura per ricevere assistenza e materiali necessari per la ripresa delle loro attività agricole.