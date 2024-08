Myanmar: Il governo del Kachin promuove la sicurezza alimentare attraverso l'agricoltura

17 Agosto 2024_ Il governo dello Stato del Kachin ha avviato iniziative per garantire la sicurezza alimentare nella regione, concentrandosi sulla...

17 Agosto 2024_ Il governo dello Stato del Kachin ha avviato iniziative per garantire la sicurezza alimentare nella regione, concentrandosi sulla coltivazione del riso. Il Ministro Capo U Khet Htein Nan ha ispezionato i progressi nella coltivazione del riso nel distretto di Mohnyin, incoraggiando la cooperazione tra agricoltori e autorità locali. Durante le visite, sono stati discussi anche i bisogni di sviluppo delle comunità rurali, inclusi istruzione e salute. La fonte di queste informazioni è moi.gov.mm. Il governo sta lavorando per migliorare le condizioni di vita degli agricoltori e promuovere pratiche agricole sostenibili nella regione, che è nota per la sua diversità culturale e le sue risorse naturali.