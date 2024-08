Myanmar: Il governo denuncia il supporto estero ai gruppi armati

01 Agosto 2024_ Il governo del Myanmar ha denunciato il sostegno di alcuni paesi esteri a gruppi armati e organizzazioni, fornendo loro armi, denaro e tecnologia. Durante una riunione del Consiglio Nazionale per la Difesa e la Sicurezza, il comandante dell'esercito, Min Aung Hlaing, ha affermato che tali aiuti mirano a prolungare il conflitto nel paese. Inoltre, ha sottolineato che il governo sta lavorando per garantire la pace e la stabilità, collaborando con partiti politici e gruppi etnici armati. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Il Myanmar è attualmente in una situazione di conflitto armato, con diverse etnie che lottano per l'autonomia e i diritti, complicando ulteriormente il processo di pace nel paese.