24 Luglio 2024_ Il presidente del Consiglio di Naypyidaw, U Than Htun, ha visitato oggi il sistema di approvvigionamento idrico nella zona di Thitap, per monitorare le operazioni di gestione delle risorse idriche. Durante la visita, ha ispezionato le attività di pulizia e manutenzione dei canali per garantire un flusso d'acqua ottimale e prevenire l'inquinamento. Successivamente, ha partecipato a una riunione per coordinare le attività relative al censimento della popolazione e delle abitazioni, sottolineando l'importanza della partecipazione pubblica. La fonte di queste informazioni è mdn.gov.mm. Il governo di Naypyidaw si sta impegnando a migliorare le infrastrutture e i servizi pubblici per garantire uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita per i cittadini.