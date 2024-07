Myanmar: Il governo di Pae Khu affronta le inondazioni e fornisce assistenza alle vittime

30 Luglio 2024_ Il Primo Ministro della Regione di Pae Khu, U Myo Swe Win, ha visitato le aree colpite dalle inondazioni il 29 luglio 2024, per coordinare le operazioni di soccorso e assistenza. Durante la visita, ha incontrato membri del governo e autorità locali per garantire la fornitura di beni essenziali come riso, olio e uova ai rifugi temporanei. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di ripristinare rapidamente le aree allagate e di garantire la sicurezza delle vie di comunicazione. La situazione è stata aggravata dalle forti piogge e dall'innalzamento del livello del fiume Pae Khu, che ha colpito 13 quartieri e 4 villaggi, costringendo all'apertura di 27 rifugi temporanei per oltre 25.000 persone, come riportato da moi.gov.mm. Il governo regionale sta monitorando attentamente la situazione e continua a fornire supporto alle comunità colpite.