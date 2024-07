Myanmar: Il governo discute lo sviluppo economico e l'istruzione in un incontro a Naypyidaw

30 Luglio 2024_ Il governo dell'Unione del Myanmar ha tenuto una riunione a Naypyidaw, presieduta dal Primo Ministro Min Aung Hlaing, per discutere le strategie di sviluppo economico e le politiche educative per il bilancio 2024-2025. Durante l'incontro, i membri del governo e i capi delle regioni hanno partecipato tramite video conferenza, evidenziando l'importanza della cooperazione tra le diverse autorità. Il Primo Ministro ha sottolineato la necessità di migliorare l'economia del paese, l'istruzione, la salute e la giustizia, per garantire un progresso sostenibile. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Il governo del Myanmar sta cercando di affrontare le sfide economiche e sociali del paese, promuovendo iniziative per migliorare la qualità della vita dei cittadini.