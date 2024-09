Myanmar: Il governo invita i gruppi armati a risolvere le controversie politiche pacificamente

26 Settembre 2024_ Il governo del Myanmar ha lanciato un appello ai gruppi etnici armati e alle forze di difesa popolare affinché abbandonino la violenza e si impegnino in un dialogo politico per risolvere le controversie. Questa iniziativa mira a promuovere la pace duratura e lo sviluppo nel paese, in risposta alle perdite e alle sofferenze causate dai conflitti armati. Il governo ha sottolineato l'importanza di affrontare le problematiche politiche attraverso mezzi pacifici, piuttosto che ricorrere alla violenza. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Attualmente, il Myanmar si prepara a un'importante tornata elettorale, con la registrazione degli elettori che inizierà il 1° ottobre 2024, mentre il paese cerca di stabilire un governo democratico dopo anni di conflitto e instabilità.