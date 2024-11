Myanmar: Il governo partecipa a importanti vertici in Cina

05 Novembre 2024_ Oggi, il presidente del Consiglio Nazionale di Amministrazione (NASC) del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha lasciato Naypyidaw per...

05 Novembre 2024_ Oggi, il presidente del Consiglio Nazionale di Amministrazione (NASC) del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha lasciato Naypyidaw per partecipare a diversi vertici in Cina. La delegazione, guidata da Min Aung Hlaing, parteciperà all'8° vertice della Greater Mekong Subregion (GMS), al 10° vertice della Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) e all'11° vertice della cooperazione tra Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam (CLMV). Durante il viaggio, la delegazione avrà anche incontri con funzionari del governo cinese e visiterà luoghi significativi in Cina. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Questi vertici mirano a rafforzare la cooperazione economica e politica tra i paesi della regione, promuovendo legami più stretti tra i governi e le popolazioni.