Myanmar: Il governo promette di restituire il potere dopo le elezioni

09 Ottobre 2024_ Il governo del Myanmar ha dichiarato che restituirà il potere dopo le elezioni, come affermato dal Primo Ministro Min Aung Hlaing durante un incontro a Yangon. Il leader ha sottolineato l'importanza di un processo elettorale trasparente e ha affermato che il governo sta lavorando per garantire il successo di questo obiettivo. Inoltre, ha evidenziato la necessità di una cooperazione tra le autorità locali e le forze di sicurezza per mantenere la stabilità e la sicurezza nel paese. La notizia è riportata da news-eleven.com. Il Myanmar, noto per la sua complessa situazione politica, ha visto un aumento delle tensioni e delle sfide alla sicurezza negli ultimi anni, rendendo cruciale il dialogo tra le diverse entità governative e la popolazione.