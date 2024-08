Myanmar: Il governo promuove l'istruzione e il dialogo con gli insegnanti a Mandalay

27 Agosto 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha visitato il Mandalay Degree College per incontrare insegnanti e studenti,...

27 Agosto 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, Min Aung Hlaing, ha visitato il Mandalay Degree College per incontrare insegnanti e studenti, sottolineando l'importanza dell'istruzione nel paese. Durante l'incontro, sono stati discussi i progressi e le necessità del settore educativo, con particolare attenzione alla formazione degli insegnanti e alle risorse necessarie per migliorare la qualità dell'insegnamento. Il Primo Ministro ha espresso soddisfazione per il dialogo con il personale educativo e ha ribadito l'impegno del governo nel rafforzare il sistema educativo, nonostante le sfide politiche e sociali. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Il Mandalay Degree College è un'importante istituzione educativa nella regione di Mandalay, che gioca un ruolo cruciale nella formazione di futuri educatori e professionisti.