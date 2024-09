Myanmar: Il governo promuove l'istruzione per combattere l'analfabetismo

07 Settembre 2024_ Il tasso di alfabetizzazione in Myanmar è del 92%, ma molti studenti abbandonano gli studi dopo la scuola primaria. Per affrontare...

07 Settembre 2024_ Il tasso di alfabetizzazione in Myanmar è del 92%, ma molti studenti abbandonano gli studi dopo la scuola primaria. Per affrontare questa situazione, il governo sta attuando un Piano di Sviluppo Educativo a lungo termine di 30 anni, che mira a rendere l'istruzione scolastica obbligatoria e a migliorare gli standard educativi. Inoltre, vengono organizzate campagne di alfabetizzazione annuali, specialmente nelle aree rurali, per garantire opportunità di apprendimento a tutti. Queste iniziative sono fondamentali per lo sviluppo del paese e per ridurre il tasso di analfabetismo. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Le campagne di alfabetizzazione in Myanmar si concentrano su lettura, scrittura e aritmetica, e sono state riconosciute a livello internazionale con premi da UNESCO.