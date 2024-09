Myanmar: Il governo sostiene le vittime delle inondazioni con aiuti e ricostruzione

23 Settembre 2024_ Il comandante in capo delle forze armate di Myanmar, Min Aung Hlaing, ha visitato un campo di soccorso a Pyinmana per incontrare e sostenere le persone colpite dalle recenti inondazioni. Durante l'incontro, ha promesso che il governo si impegnerà a ripristinare le condizioni originali e a fornire assistenza per la ricostruzione delle aree danneggiate. Le inondazioni hanno causato gravi perdite, con oltre 38 vittime e migliaia di case distrutte, colpendo in particolare le comunità rurali che dipendono dall'agricoltura. La situazione è critica, con danni significativi alle coltivazioni e agli animali da allevamento, ma il governo ha assicurato che fornirà supporto per il recupero. La fonte di queste informazioni è mdn.gov.mm. Il governo sta attualmente lavorando per garantire che le necessità alimentari e abitative delle persone colpite siano soddisfatte, mentre si pianificano ulteriori interventi per la ripresa agricola.