Myanmar: Il Ministro dell'Energia visita uffici e impianti elettrici a Naypyidaw

11 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Energia dell'Unione, U Zaw Htut, ha visitato questa mattina gli uffici degli ingegneri elettrici nel distretto di Lewe, Naypyidaw, per incontrare il personale. Durante l'incontro, il Ministro ha sottolineato l'importanza di una distribuzione elettrica efficiente e della riduzione delle perdite di energia, invitando a monitorare l'uso illegale di elettricità. Ha anche visitato le stazioni di distribuzione elettrica nei distretti di Dakhina Thiri e Zambutiri, per garantire la stabilità e la continuità del servizio elettrico. La visita ha incluso anche un'ispezione delle condizioni di lavoro e delle abitazioni del personale. La notizia è stata riportata da moi.gov.mm. Il Ministro ha evidenziato l'impegno del governo per migliorare l'infrastruttura elettrica e garantire un servizio di qualità ai cittadini.