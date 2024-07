Myanmar: Il Presidente ad interim trasferisce le responsabilità al Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato

23 Luglio 2024_ Il 22 luglio è stato annunciato che le responsabilità del Presidente ad interim relative agli affari del Consiglio Nazionale di Difesa e Sicurezza sono state assegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Stato. Il Presidente ad interim U Myint Swe è in congedo medico e sta ricevendo cure mediche. Per garantire la continuità degli affari del Consiglio, l'Ufficio del Presidente ad interim ha inviato una lettera all'Ufficio del Consiglio di Amministrazione dello Stato per trasferire le responsabilità. Il trasferimento è avvenuto tramite una cerimonia di firma alle 11:30 del 22 luglio 2024. Lo riporta elevenmyanmar.com. U Myint Swe soffre di ritardo psicomotorio e malnutrizione dal 2023 e sta ricevendo cure mediche specialistiche.