Myanmar: Il Primo Ministro visita la Cina per promuovere l'istruzione e la cooperazione economica

11 Novembre 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar ha guidato una delegazione di alto livello in Cina dal 5 al 10 novembre 2024, con l'obiettivo di partecipare a importanti incontri e promuovere l'istruzione. Durante il viaggio, ha visitato università e istituzioni industriali, sottolineando l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo del paese. Il Primo Ministro ha anche incontrato imprenditori cinesi per discutere opportunità di investimento e cooperazione economica. La fonte di questa notizia è mdn.gov.mm. Il viaggio è stato caratterizzato da un forte impegno per migliorare le relazioni bilaterali e promuovere lo sviluppo sostenibile in Myanmar.