Myanmar: Inaugurato il 42° incontro dell'ASEAN Police a Naypyidaw

22 Ottobre 2024_ Il 42° incontro dell'ASEAN Police si è aperto oggi a Naypyidaw, Myanmar, con la partecipazione di alti funzionari di polizia e rappresentanti di INTERPOL. L'evento è stato inaugurato dal Vice Ministro dell'Interno, il Generale di Divisione Yar Pyae, che ha sottolineato l'importanza della cooperazione regionale nella lotta contro il crimine transnazionale. Durante la cerimonia, sono stati presentati video sui successi dell'ASEAN Police dal 1981 ad oggi, evidenziando il contributo della Myanmar Police Force come paese ospitante per la terza volta. La notizia è riportata da news-eleven.com. Il meeting proseguirà fino al 24 ottobre, affrontando temi cruciali come il traffico di droga, il terrorismo e la criminalità informatica.